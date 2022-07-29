Чынгыз Абдымомунов: Исмаил Исаков вы предатель!

Гражданский активист и член движения по защите прав пострадавших в июньских событиях в Оше Чынгыз Абдымомунов в соцсети выступил с обращением к бывшему министру обороны Исмаилу Исакову, в котором он посоветовал ему не равнять себя с Камчыбеком Ташиевым.

"Уважаемый Исмаил Исаков вот вы очень переживаете за жителей Баткена и это понятно, так как сейчас аналогично думает каждый кыргыз. Но ведь как раз-таки в ситуации в Баткене виноваты подобные вам разного рода манкурты и коррупционеры, не видящие дальше своего носа. Напомню вам, что в своё время вы, будучи замминистра обороны, отправили наших солдат на охрану границы между Таджикистаном и Афганистаном. Тогда среди наших были и погибшие, и раненные. Если вы такой умный и прозорливый, как пытаетесь нам сейчас внушить, то почему вы тогда не воспользовались тогдашней ситуацией в Таджикистане, где шла гражданская война. Вы же могли на тот момент без всяких проблем закрыть границу раз и навсегда. Тогда точно жители приграничных районов Баткена так не мучились бы сегодня. Получается, именно из-за подобных вам недалеких чиновников и существует сегодня проблема в Баткене.

Поэтому, во-первых, прежде чем говорить о Баткене, вы должны попросить прощение у народа. Во-вторых, уважаемый Исмаил Исаков во времена Акаева вы показали свою истинную сущность. В 2002 году вы создали оппозиционную группу, а потом сторговались с Акаевым за генеральский чин, показав свое лицемерие.

В-третьих, вы критикуете Ташиева за его прямоту, но вы не сравнивайте себя с ним. Ему как раз приходится разгребать весь этот мусор, который вам подобные оставили в стране.

Также хочу вам напомнить, что после революции 2010 года во Временном правительстве вы были куратором Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. То есть в мае 2010 года вы получили эту должность, а в июне уже случились ошские события, и вы несете за это полную ответственность. Вы критикуете Ташиева за его высказывание о том, что он развеет в небе пепел нарушителей спокойствия, но именно по вашей вине мы стали свидетелями пожара на юге в 2010 году, когда дома тысячей наших граждан сгорели.

Так что не равняйте себя с Ташиевым, благодаря которому в Джалал-Абадской области удалось остановить межнациональную рознь. Вы очерняете Ташиева, но именно он спас тысячи жизней в Джалал-Абаде.

Уважаемый Исмаил Исаков вы должны ответить за свои связи с сепаратистами. Мы все слышали, как Кадыржан Батыров в интервью сказал, что смог выехать из страны благодаря Исмаилу Исакову.

Как вы, будучи министром обороны, куратором трех областей, посмели выпустить сепаратиста, посягавшего на целостность страны? Вы немедленно должны понести за это ответственность. Вместо того, чтобы петь как базарная баба, вы должны сидеть в тюрьме! Исмаил Исакович вы предатель!

Я требую, чтобы вы за июньские события 2010 года просили прощения у нашего народа! Если вы этого не сделаете, то мы потребуем у власти вашего ареста. Для этого мы соберем всех пострадавших в июньских событиях и потребуем привлечь вас к ответственности!", - заявил Абдымомунов.