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Instagram приостановил обновления после критики

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Разработчики Instagram решили приостановить внесение изменений в платформу после критики пользователей, передает Mashable.

На прошлой неделе Instagram начал тестировать версию приложения с полноэкранной лентой с приоритизацией видеоконтента над фотографиями, что сделало социальную сеть более похожей на сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok.

Пользователи были разочарованы новым дизайном Instagram и меньше взаимодействовали с приложением. Критика платформы вылилась в одну из самых масштабных акций против руководства соцсети. Так, в интернете распространилась картина с надписью "Make Instagram Instagram Again" (Сделайте Instagram снова Instagram-ом) от фотографа Тати Бренинг, которая, собственно, и запустила акцию, создав петицию с требованием.

Больше всего внимания привлекли репосты петиции от Кайли Дженнер и Ким Кардашьян, которые занимают второе и седьмое места в списке самых популярных аккаунтов.

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что, после того как запланированные изменения вызвали широкую негативную реакцию со стороны пользователей приложения, они решили отказаться от некоторых последних изменений.


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URL: https://www.vb.kg/420975
Теги:
Интернет, Инстаграм, мессенджеры, мировые новости
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