Известный узбекистанский шахматист выступит с лекциями в Бишкеке

Международный Мастер, член Олимпийской национальной команды Узбекистана по шахматам, победитель "Кубка Дружбы и Мира-2022" Никита Хорошев проведёт серию лекций и сеанс одновременной игры в столице Кыргызстана.

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О приезде в Бишкек Никиты Хорошева сообщается в Instagram-аккаунте Кыргызской шахматной Академии. Известны темы лекций, с которыми выступит узбекистанский шахматист. Так, 27 июля, в 17:00, слушатели узнают о реализация преимущества двух слонов. На следующий день, в 18:00, пройдёт лекция "Реализация преимущества в эндшпиле", а 29 июля, в 17:00, состоится сеанс одновременной игры.

Добавим, что 30-летний Никита Хорошев имеет рейтинг ФИДЕ 2327. Его карьера началась в 2009 году. Сейчас спортсмен не только сам выступает на международных и национальных первенствах, но и тренирует молодых игроков.