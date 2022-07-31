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Без него впадают в кому!

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- Надежда Хохлова
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- Инсулин выдают на неделю, а говорят, чтобы растянули на месяц! Еще и стыдят: вы не одни тут у нас. Мы экономим, конечно.

Но только сын не вылезает из больницы, вчера опять попал в реанимацию с сахаром под сорок! - плачет Инна Душина, мама двадцатилетнего Никиты, инсулинозависимого диабетика. Проблема с обеспечением этим препаратом запустила в Кыргызстане жернова естественного отбора.

Кто виноват и что делать?

Жизнь больных диабетом первого типа теперь имеет вполне конкретную цену: девять тысяч сомов за два вида инсулина - короткого и продолжительного действия. Обычно эти препараты бесплатно выдавали в эндокринологических диспансерах, но сейчас получить их стало сложно. Острый дефицит инсулинов случился в марте. Как объяснили в Минздраве - после начала спецоперации в Украине сломалась прежняя логистика, сроки поставки с завода увеличились. Но, главное, сорвался тендер в феврале - из–за нестабильного курса доллара фармкомпании не приняли в нем участие. Необходимого же для таких случаев полугодового запаса лекарств нет - на это давно не выделяется денег.

В результате врачи стали экономить препарат, оставляя его только для инсулинозависимых, которым нужны высокие дозы лекарства. Остальных же постарались перевести на таблетки или направить в аптеки, где можно приобрести все виды инсулина. Но только вот проблема, он не по карману многим. К примеру, дефицитный "Протафан" сейчас стоит больше пяти тысяч сомов! Естественно, люди начинают искать иные варианты, и выясняется, что в Турции самый лучший "длинный" инсулин стоит ровно в два раза дешевле, чем у нас. Примерно та же история и в Казахстане. Но далеко не у всех есть возможность приобретать препараты за рубежом, люди просто не знают, как это делать. Поэтому вынуждены выбивать драгоценные флаконы в эндокринологических диспансерах и кабинетах. Там распределяют поступившую гуманитарную помощь по линии ВОЗ, но ее крайне мало, на всех не хватает. Даже беременным с первой формой сахарного диабета выдают по одному флакону вместо пяти.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Добрынина объясняет, что проблема частично решится в начале августа.

- Сейчас мы ждем подтверждения даты отправки. Пока получили только по одному препарату - "Микстард". Отправка запланирована на 1 августа. По "Протафану" подтверждения пока нет, - объяснила Добрынина.

Что же делать людям, которые без этого лекарства впадут в кому? Ответ очевиден: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Нужно принять это как факт и искать возможность купить хотя бы небольшой запас инсулина


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URL: https://www.vb.kg/420985
Теги:
сахарный диабет, Кыргызстан, врачи
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