"В Бишкеке мы сливаем в унитаз чистейшую ледниковую воду!"

Бишкек поливает газоны и деревья горной ледниковой водой, а воду для питья черпает из артезианских подводных источников. Что при этом делает общество для эффективного использования такого богатства? Как получается, что целые кварталы столицы все лето остаются без полива?

При этом в городе отсутствует система вторичной переработки воды для технических нужд. И это Бишкек - столица, город–милионник! И понятно, что на фоне сообщений о тающих ледниках и глобальном потеплении горожане попадают в фрустрацию, когда с экранов слышат призывы президента "высаживать деревья - смягчать климат". А на деле целые кварталы остаются без воды все лето и пожелтевшие листья устилают асфальт в июле? Нонсенс!

Вместо того чтобы вместе с горожанами спасать деревья, бить в набат, требовать восстановления и строительства новых ирригационных сетей, городские депутаты спокойно уходят в отпуск. А в СМИ появляется небольшое объявление: "Договор о поливе можно заключить, если вы придете по адресу Ашхабадская, 67. Для этого надо..." - и затем целый перечень того, что нужно сделать и кто может заключить договор на получение воды. Только после этого вашу заявку рассмотрят.

Понимаете? Рассмотрят! И это в тот момент, когда 40–градусная жара добивает десятки еще живых деревцев, бишкекчанам предлагается куда–то там прибыть, чтобы получить бумажку - разрешение на полив? И это только разрешение, а потом еще оплата и сама организация полива.

Как же так? А где же цифровизация и требование исключить из системы оплаты услуг человеческий фактор? Почему нельзя сделать заявку от тсж или частника в электронном виде, и оплату провести с карты или в ближайшем киоске онлайн?

С этими вопросами мы обратились к руководителю водного хозяйства МП "Зеленхоз" Джумабеку уулу Радику:

- В Бишкеке нет вторичной переработки воды, к сожалению. Надо признать, что мы сливаем в унитаз чистейшую ледниковую воду. Увы!

Сколько Бишкек получает поливной воды?

- Бишкек получает 43 тысячи кубов воды в год и оплачивает 1 млн 200 тысяч сомов.

Согласитесь, Бишкек как столица должен показывать пример рачительного, экологически грамотного использования воды, как питьевой. так и поливной.

- Увы, у нас нет пока даже примеров вторичного использования переработанной воды. И нет карты работы технических сооружений ирригации и карты полива по городу в цифре.

Получается, нет контроля, никто не несет ответственности и за состояние арыков, за сохранение уже растущих и вновь высаженных зеленых насаждений, за всю "водную карту" столицы?

- Городу нужна единая политика водопользования. Сейчас получается, что каждый отвечает за свой участок. А рассматривать надо все вкупе. Ведь многие городские строители, дорожники, другие техслужбы по ходу работы могут разрушить водоток.

Каким образом работает система ирригации в сегодняшних реалиях?

- Мы получаем воду из трех больших источников: рек Ала–Арча, Аламедин и Восточного БЧК плюс из нескольких небольших водоемов. Все, что получаем, используем, но повторного применения воды нет. Оплачиваем ежегодно поставщику - районному управлению водного хозяйства. Вода поступает от основных магистральных сетей, в которых пропускная способность от 100 литров в секунду до 3 тысяч в секунду. Эта вода попадает в разводящие сети - там объем от 50 до 100 литров в секунду. И потом внутридворовые арыки - до 50 литров в секунду.

"Вечерка" писала не раз о жалобах горожан: на одном участке есть вода, а на другом нет. Почему?

- Это сегодня реально проблема, даже если рядом водная магистраль и воды предостаточно, иногда на участок она не может попасть, поскольку ирригационная сеть разрушена. Кто то дом построил - арыки закопал, кто–то на них магазинчик посадил...

Например, в 5–м микрорайоне водоподача в магистраль осуществляться может, а внутридомовые сети разрушены. И такая ситуация по всему городу. По нашим данным, внутридомовые сети в большинстве своем бесхозные, у них нет балансосодержателя.

Даже если были на чьем–то балансе, при передаче домов в мту, тсж, кондоминиумы ирригационные сети не передавались, не закреплялись. И выходит, ответственности за них ни у кого нет никакой.

Чтобы хозяин стал следить за арычной системой, должна быть единая практика по содержанию и уходу за ней. С каждым годом источники воды не дают прежнего объема. Нужна ответственность, общая политика водопользования в Бишкеке. Сейчас никто не отвечает за разбитую неработающую арычную систему в собственном дворе. Нужен подзаконный правовой акт, может, на уровне горкенеша.

Но это же долго! Как решить эти вопросы оперативно?

- Мы сейчас собираем информацию об ирригационных сетях по городу и просим горожан поделиться с нами такой информацией. Может быть, есть идеи, инициативы.

Нам нужна электронная карта ирригационных систем. Электронные системы слежения за подаваемой в Бишкек водой и состоянием арыков. И мы готовы выслушать предложения, идеи, вместе поработать. Готовы взять 5–й микрорайон, например, как пилотный, чтобы на месте разобраться и попробовать изменить ситуацию.