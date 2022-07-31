На автодороге Боз-Адыр – Баткен задержан контрабандный груз - 12 тонн минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в рамках мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности совместно с сотрудниками таможни "Баткен" на автодороге Боз-Адыр – Баткен была задержана грузовая автомашина под управлением гражданина Кыргызской Республики М.И., 2003 года рождения. При осмотре грузового отсека машины было обнаружено 12 тонн минеральных удобрений производства РУ.

По предварительному подсчету стоимость задержанного груза составляет 480 000 сомов. Материалы по данному факту переданы в таможню "Баткен".