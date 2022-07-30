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Глава ОФ "Тилекмат Аке": Есть только один недостаток в отчете президента

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- Бакыт Басарбек
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Отчет президента КР Садыра Жапарова "500 дней на службе народу" должен послужить примером всем министрам и региональным руководителям в нашей стране. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, в этом отчете только один недостаток.

"Вообще это была отличная идея выпустить отчет в виде газеты и раздать ее населению. Таким образом больше людей будут иметь представление о всех значимых достижениях президента и его команды. Единственное, выпустили 500 тысяч экземпляров, из которых 400 тысяч на кыргызском и 100 тысяч на русском языке. Для нашей страны это крайне мало. Даже для города этого мало, что уж там говорить по весь Кыргызстан. Следовало напечатать больше экземпляров", - отметил Усупов.

Кроме этого, глава ОФ "Тилекмат Аке" советует властям страны обязать всех ведомственных руководителей и министров давать подобного рода отчеты.

"Пусть министры, мэры и акимы также отчитываются о своей деятельности в газетах. В интернете всегда можно поменять данные, а бумага есть бумага, не сотрешь и не изменишь. Пусть они не только дают отчеты, но и рассказывают о своих планах, чтобы потом в случае чего можно было бы ткнуть им в лицо этой газетой, так сказать, напомнить про обещания. При этом, не обязательно печатать отдельные отчеты, вполне подойдут для этого и существующие газеты", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/421004
Теги:
Кумтор, СМИ, Садыр Жапаров, Кыргызстан, активисты
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