В Кербенском районе пресечен незаконный перегон скота

В Кербенском районе Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского погранотряда пресекли незаконный перегон скота через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ.

Пограничный наряд ПС ГКНБ обнаружил гражданина, который пытался нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 78 голов мелкорогатого скота. Контрабандист был задержан. Им оказался житель села Ак-Добо Аксыйского района А. у. Н. 1998 года рождения.

По предварительным данным, стоимость задержанного скота составляет 780 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и его скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.