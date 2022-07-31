Погода
$ 82.67 - 83.67
€ 84.75 - 85.75

В Кербенском районе пресечен незаконный перегон скота

289  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кербенском районе Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского погранотряда пресекли незаконный перегон скота через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ.

Пограничный наряд ПС ГКНБ обнаружил гражданина, который пытался нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 78 голов мелкорогатого скота. Контрабандист был задержан. Им оказался житель села Ак-Добо Аксыйского района А. у. Н. 1998 года рождения.

По предварительным данным, стоимость задержанного скота составляет 780 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и его скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421006
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Джалал-Абадская область, контрабанда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  