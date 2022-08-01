Государственная граница Кыргызстана - проходной двор?

Гражданка Казахстана А.Н. не могла улететь на заработки в Турцию из своей страны из-за проблем с компетентными органами. Недолго думая, она решила лететь через Кыргызстан, из аэропорта "Манас".

А.Н. одолжила паспорт у сестры и по нему беспрепятственно пересекла государственную границу Кыргызской Республики, так же беспрепятственно добралась до аэропорта – где ее и остановили: проходя паспортный контроль, А.Н. предъявила паспорт свой, а не сестры. А гражданка с таким документом, как определили бдительные сотрудники "Манаса", среди законно въехавших в Кыргызстан не числится.

А.Н. приговорена к штрафу в размере 500 расчетных показателей (50 000 сомов) в доход государства, границу которого она незаконно пересекла.

Другой гражданин Казахстана, Н.А., в дальнее зарубежье выезжать не собирался, но ему тоже понадобилось проникнуть в Кыргызстан по неким, как сказано в приговоре суда, семейно-бытовым проблемам.

В сентябре 2019 года он прибыл в район, граничащий с Кыргызской Республикой, и, минуя официальные пропускные пункты, прячась от пограничников, переплыл реку Чу и оказался по ту сторону границы.

4 января 2022 года Н.А. возвращался домой. Тем же нелегальным путем пройти не получилось, пришлось идти через КПП и проходить паспортный контроль, в процессе которого опять же выяснилось, что этот гражданин на законных основаниях в обратном направлении границу не пересекал, следовательно, находиться в Кыргызстане и уезжать из него не имеет права.

Н.А. тоже оштрафован на 50 тысяч сомов.

Казахстанец А.С., будучи приглашен на день рождения своего кыргызстанского друга, 31 мая 2022 года прибыл на пограничный пост "Кордай". Хотел сделать все как положено, но увидел большую очередь – и передумал.

Поехал на другой участок границы, который, как он выяснил, очень слабо охраняется. Нашел лазейку в колючей проволоке, преодолел реку Чу и на следующий день уже гулял на празднике у друга Диаса.

Поздравив именинника, возвращался на родину А.С. легально, через пост "Ак-Жол автодорожный" и был задержан пограничниками при прохождении паспортного контроля.

По постановлению суда А.С. заплатил штраф в сумме 60 тысяч сомов…

К счастью, все эти люди – не криминальные элементы с соответствующими целями и задачами, и далеко не профессионалы в пересечении границы. А если незаконно проникнуть в Кыргызстан решат граждане, ведомые не сталь мирными намерениями?