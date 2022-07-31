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Пресечен незаконный вывоз за пределы КР стоматологических принадлежностей

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- Асия Канаева
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Пограничники заставы Кызыл-Кия ПС ГКНБ пресекли незаконный провоз груза на сумму 643 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках мероприятий по противодействию контрабандной деятельности в доме жителя села Палман Кадамжайского района А.Т. пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ обнаружили 39 коробок (12 870 штук) стоматологических принадлежностей (одноразовые коробки-укладки для хранения стоматологических инструментов).

Торгово-промышленной палатой Баткенской области установлена стоимость задержанного груза - 643 500 сомов.

Ведомство отмечает, что гражданин А.Т. намеревался провезти груз в обход таможенной границы ЕАЭС на территорию Республики Узбекистан.

По данному факту прокуратурой города Кызыл-Кия возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/421016
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, контрабанда
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