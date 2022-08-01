В Узбекистане собран первый Chevrolet Onix

На заводе в UzAuto Motors в Асаке, был собран первый автомобиль Chevrolet Onix. Об этом сообщают СМИ. Этот автомобиль стал первым экземпляром предсерийной партии.

Данная партия будет отправлена на тесты, в случае успешного прохождения которых начнется полноценный запуск линии. Полноценное производства автомобилей данной серии запланирован в 2023 году.

Данный автомобиль планируется продавать и в России, однако пока неизвестно как именно, ввиду того, что компания Chevrolet покинула рынок РФ. Отмечается, что Onix построен на платформе GM GEM, на котором также построен и Chevrolet Tracker.