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Centerra аннулировала принадлежащие "Кыргызалтыну" акции

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- Алина Мамаева
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Centerra Gold Inc. 29 июля объявила о закрытии ранее объявленного соглашения о глобальной договоренности с ОАО "Кыргызалтын" и правительством Кыргызстана, касающегося распоряжения собственностью Centerra на руднике "Кумтор" и инвестиций в КР, а также прекращения участия "Кыргызалтына" в Centerra.

В результате завершения сделки Centerra приобрела и аннулировала все 77 миллионов 401 тысячу 766 обыкновенных акций, принадлежащих "Кыргызалтыну". В обмен последний получил 100-процентную долю участия Centerra в двух дочерних компаниях в Кыргызстане и претензии на рудник "Кумтор".

При этом, как сообщают в компании, "Кыргызалтын" и Кыргызстан берут на себя всю ответственность за рудника "Кумтор", включая все обязательства по рекультивации и охране окружающей среды, и совокупные денежные выплаты в размере примерно 85 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/421027
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, Кыргызалтын, #Кумтор, Кыргызстан, экономика
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