Centerra аннулировала принадлежащие "Кыргызалтыну" акции

Centerra Gold Inc. 29 июля объявила о закрытии ранее объявленного соглашения о глобальной договоренности с ОАО "Кыргызалтын" и правительством Кыргызстана, касающегося распоряжения собственностью Centerra на руднике "Кумтор" и инвестиций в КР, а также прекращения участия "Кыргызалтына" в Centerra.

В результате завершения сделки Centerra приобрела и аннулировала все 77 миллионов 401 тысячу 766 обыкновенных акций, принадлежащих "Кыргызалтыну". В обмен последний получил 100-процентную долю участия Centerra в двух дочерних компаниях в Кыргызстане и претензии на рудник "Кумтор".

При этом, как сообщают в компании, "Кыргызалтын" и Кыргызстан берут на себя всю ответственность за рудника "Кумтор", включая все обязательства по рекультивации и охране окружающей среды, и совокупные денежные выплаты в размере примерно 85 миллионов долларов.