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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Спокойная Белла

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом для собачки Беллы. Перед вами молодое, здоровое, привитое от инфекционных заболеваний и уже стерилизованное животное. По характеру Белла спокойная, не шкодливая. Умеет охранять. Новому хозяину подопечную фонда привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Лили нужен дом

А это Лили. "Добрые руки" также ищут для нее заботливых хозяев. Лили очень активная, умеет ловить мышей. Кошечка здоровая, привитая и стерилизованная (гулять и рожать котят уже не будет!). К лоточку киску приучили. На новое место жительства Лили привезут. Хотите познакомиться с ней поближе? Тогда набирайте: 0(709)784-537.

Славный пес

Обратите внимание на щенка-подростка на фото ниже. Этот красивый мальчик светло рыжего окраса здоровый и привитый пес. Размером некрупный. По характеру спокойный, но на чужих лает. Любит детей. Некоторое время будет привыкать к незнакомому месту. К новому хозяину пса привезут представители фонда. Обращайтесь по следующему номеру: 0(709)784-537.

Кокос ждет звонка

А этого шикарного молодого котика зовут Кокос. Он здоров, привит и кастрирован. По характеру Кокос очень спокойный и ласковый. Приучен к кошачьему лотку. Хотите, чтобы он поселился именно в вашем доме? Тогда звоните: 0(709)784-537.

Пушистая троица

Пристраиваются котята. Рыженькие - мальчики, серенькая - девочка. Пушистикам по 2-3 месяца. От блошек и внутренних паразитов все котята обработаны. К лотку малышей приучили. Едят котята как сухой корм, так и паучи, и тушенку. Если вы ищете себе маленького пушистого друга, обратите внимание на одного из этих мурлык! Набирайте: 0(555)767-507.

Настоящий Бегемот

И последний на сегодняшний день кандидат на усыновление. Фонд "Добрые руки" и vb.kg ищут хозяина для потрясающего черного красавца! Коту полтора года. Он здоров, привит, обработан от внешних и внутренних паразитов, кастрирован. Коготки коту подстригли. Он также приучен к когтеточке. По характеру этот очаровательный парень очень добрый, спокойный и терпеливый. Любит играть и хочет быть единственным любимцем хозяев. На новое место котика привезут. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


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URL: https://www.vb.kg/421030
Теги:
благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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