Драка таксистов в Чолпон-Ате. Милиционеры нашли участников драки

28 июля в социальных сетях кыргызского сегмента было распространено видео, где запечатлена драка таксистов в городе Чолпон-Ате.

По по данному факту в ОВД Иссык-Кульского района с заявлением об избиении никто не обращался. Информация, запечатленная на видео, была зарегистрирована в электронном журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района, была начата проверка.

В ходе проверки сотрудниками милиции было установлено место и участники инцидента. Инцидент произошел 26 июля примерно в 03.00 возле ипподрома, расположенногов селе Бактуу-Долоноту, где 29-летний местный житель А.У. нанес побои 21-летнему А.М., уроженцу Аламединского района Чуйской области.

Оба установленные лица инцидента были доставлены в следственную службу ОВД Иссык-Кульского района для выяснения обстоятельств и причин по данному факту.

По их словам, в тот день А.М. приехал на отдых в село Бостери и находился в кафе "Вайт", расположенном на территории ипподрома. Примерно в 03.00 он вышел из кафе и подошел к таксистам, чтобы уехать к месту отдыха. Там он повстречал знакомого А.У., который занимается частным извозом. В ходе беседы, А.У. поинтересовался у А.М. когда он отдаст долг в размере 12 тысяч сомов, которые он занял 2 месяца назад. А.М. ответил, что у него пока нет возможности вернуть долг из-за финансовых затруднений. Тогда А.У. упрекнул должника в том, что не желая возвращать занятые деньги, тот позволяет себе отдыхать в дорогостоящем кафе. На упрек таксиста, А.М. выразился нецензурными словами. Разозлившийся на такой ответ А.У. несколько раз ударил А.М., и в это время стоящие рядом другие таксисты разняли их.

При дальнейшем опросе А.М., он отказался от частно-публичного обвинения в отношении А.У. и проходить судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время следственной службой ОВД Иссык-Кульского района проводятся дальнейшая проверка для принятие решения по данному факту.