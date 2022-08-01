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За три дня работники "Тазалыка" очистили столицу от 1000 тонн мусора

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- Анастасия Карелина
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"Тазалык" продолжает ликвидировать завалы мусора в кыргызской столице. За последние три дня в Свердловском и Ленинском районах работниками предприятия было собрано более 1000 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В санитарной очистке задействованы более 30 единиц специальной техники и 60 грузчиков, в вывозе твердо-бытовых отходов - более 25 единиц спецтехники и 55 грузчиков.

В Первомайском районе столицы в рамках пилотного проекта на линии работают также 8 машин спецтехники, принадлежащих компании "ЭкоПроф". Компанией был осуществлен вывоз мусора на улицах Азовской, Турусбекова, Тоголока Молдо, Манаса, Турусбекова, Васильева, Кара-Балтинской, Березовой и переулке Можайского, в микрорайонах "Юг-2", "Достук" и жилмассивах Колмо, Касым, Ак-Босого, Маданият. Всего вывезено более 150 тонн мусора.

В целях эффективного управления системой вывоза ТБО рассматривается возможность передачи данных услуг в аутсоринг в двух столичных районах - Первомайском и Свердловском.


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URL: https://www.vb.kg/421037
Теги:
мусор, Бишкек, Тазалык
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