За три дня работники "Тазалыка" очистили столицу от 1000 тонн мусора

"Тазалык" продолжает ликвидировать завалы мусора в кыргызской столице. За последние три дня в Свердловском и Ленинском районах работниками предприятия было собрано более 1000 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В санитарной очистке задействованы более 30 единиц специальной техники и 60 грузчиков, в вывозе твердо-бытовых отходов - более 25 единиц спецтехники и 55 грузчиков.

В Первомайском районе столицы в рамках пилотного проекта на линии работают также 8 машин спецтехники, принадлежащих компании "ЭкоПроф". Компанией был осуществлен вывоз мусора на улицах Азовской, Турусбекова, Тоголока Молдо, Манаса, Турусбекова, Васильева, Кара-Балтинской, Березовой и переулке Можайского, в микрорайонах "Юг-2", "Достук" и жилмассивах Колмо, Касым, Ак-Босого, Маданият. Всего вывезено более 150 тонн мусора.

В целях эффективного управления системой вывоза ТБО рассматривается возможность передачи данных услуг в аутсоринг в двух столичных районах - Первомайском и Свердловском.