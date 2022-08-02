Владыка Савватий: Кыргызстан находится в самом центре цивилизации (видео)

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий рассказал журналистам vb.kg, что Кыргызстан должен осознать свою особую пространственную роль, как страна небесных, божественных гор, лежащую между Поднебесной, миром Тюркским и Русским.

"У Кыргызстана особая роль. Я прибыл в Кыргызстан месяц назад, был назначен сюда, и с тех пор, анализируя, размышляя о месте и роли Кыргызстана пришел к тому, что страна небесных, божественных гор находится в самом центре, сердце цивилизаций и у него особая роль.

Горы Тянь-Шаня - небесные горы, с Востока - Поднебесная, с Запада - тюркский мир, с Севера - русский! Кыргызстан по праву - предназначен стать площадкой взаимодействия цивилизаций и есть о чем задуматься. В Кыргызстане есть пик Победы и это пример того, как объединившись, мы вместе достигли Победы. Но разве для того чтобы понимать друг друга нам нужна только война? Мы можем объединяться в экономике, культуре, в креплении семейных традиций, духовности.

Неслучайно Чолпонатинский саммит глав государств Центральной Азии, который состоялся недавно, призывал к обмену материальными и духовными ценностями как когда-то на Шелковом пути. А Кыргызстан, как я вижу, может и должен стать перекрестком экономического и духовного обогащения народов", - поделился своим видением Владыка Савватий.