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Кыргызстанцев приглашают в Международную летнюю историческую школу

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- Анастасия Карелина
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13-18 сентября в Екатеринбурге состоится Международная летняя историческая школа. В ней могут принять участие граждане Кыргызстана в возрасте от 25 до 35 лет. Об этом сообщил Русский дом в Бишкеке.

К участию в школе приглашаются молодые ученые, изучающие историю России, регионоведы, филологи, политологи, социологи, специалисты по международным отношениям и экономисты, специализирующиеся на изучении России, активисты общественных организаций, занимающихся сохранением исторической памяти.

Образовательная программа будет состоять из нескольких профильных треков:

  1. История российской экономики и промышленности;
  2. История российской литературы;
  3. История Древней Руси и Московского царства;
  4. История Великой Отечественной войны (к 80-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом);
  5. История Российской империи (к 350-летию со дня рождения Петра I).

В рамках работы школы пройдет конкурс проектов для смешанных коллективов российских и иностранных участников (от 5 до 10 человек). Команда-победитель получит призы и возможность под руководством наставников воплотить свой проект в жизнь.

Организуют Международную летнюю историческую школу Российское историческое общество, Министерство образования России, Общественная палата Российской Федерации, Россотрудничество, правительство Свердловской области и Уральский федеральный университет.

Кандидатам, успешно прошедшим отбор, будет оплачен авиаперелет, проживание и питание в рамках программы "Новое поколение".

Для подачи заявки свой пакет документов нужно прислать на электронную почту: kirgizia_bishkek@rs.gov.ru. Заявки принимаются до 12 августа 2022 года.

Подробная информация доступна по следующей ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ESDdV6cRApHScw


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URL: https://www.vb.kg/421042
Теги:
Россия, Россотрудничество, кыргызско-российское сотрудничество
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