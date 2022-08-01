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Вне конкурса: Кабмин хочет сам решать, кому авать право пользования недрами

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- Алина Мамаева
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Кабинет министров КР хочет сам решать, кому отдавать право пользования недрами без конкурса и аукциона. Об этом сообщается в проекте постановления, который на общественное обсуждение вынесло Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В закон "О недрах" предлагается изменение, предусматривающее возможность предоставления права пользования недрами на основе решения кабмина. В действующем законодательстве лицензия предоставляется только по результатам конкурса, аукциона и рассмотрения заявок по правилу "первой поданной заявки".

Также в предлагаемом проекте постановления предусматривается обязательство юридического или физического лица, в том числе иностранного, признанного победителем аукциона или конкурса по предоставлению права пользования крупными и средними месторождениями золота и серебра, создать в Кыргызстане юридическое лицо с обязательным долевым участием государства не менее 30% для оформления на него лицензии на право пользования недрами.

"Также из статьи 22 закона исключена часть 8, ранее предусматривающая предоставление согласия уполномоченного государственного органа по чрезвычайным ситуациям и Министерства сельского хозяйства при подаче заявки на получение права пользования недрами в руслах или на берегах рек и иных водоемов", - сообщается в документе.


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URL: https://www.vb.kg/421043
Теги:
лицензия, Кыргызстан, недра, кабмин
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