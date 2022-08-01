Погода
$ 82.80 - 83.80
€ 84.75 - 85.75

Депутат: Получается правительство должно состоять из мастеров кок-бору

230  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Я бы не стал бы комментировать такого рода заявления, пусть это будет субъективным мнением автора. Но умение ездить верхом на лошади нельзя связывать с компетентностью руководителя. Так нашему изданию vb.kg депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков прокомментировал заметку газеты "Азия news", где автор статьи на примере самого депутата Кадырбекова утверждает, что человек, который не умеет правильно держаться на лошади, не может быть хорошим руководителем.

"Если руководствоваться выводом журналиста данного издания, то правительство страны должно состоять из мастеров козлодрания из Таласа, Чуя и Оша во главе с Манасом Ниязовым. Я люблю и умею ездить на коне, хотя любой вид искусства требует постоянного совершенства", - заявил Кадырбеков.

Отметим, издание "Азия Ньюс" раскритиковало умение депутата Нуржигита Кадырбекова ездить на лошади.

"Господин Нуржигит не сидел верхом как полагается, широко расставил руки. Да и расположился он на седле неуверенно… А это не соответствует вековым традициям кыргызов. Очевидно, что сидящие верхом на лошади как Нуржигит люди не годятся в правители. Это тайное послание от предков", - пишется в статье СМИ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421053
Теги:
Кадырбеков Нуржигит, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  