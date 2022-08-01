Депутат: Получается правительство должно состоять из мастеров кок-бору

Я бы не стал бы комментировать такого рода заявления, пусть это будет субъективным мнением автора. Но умение ездить верхом на лошади нельзя связывать с компетентностью руководителя. Так нашему изданию vb.kg депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков прокомментировал заметку газеты "Азия news", где автор статьи на примере самого депутата Кадырбекова утверждает, что человек, который не умеет правильно держаться на лошади, не может быть хорошим руководителем.

"Если руководствоваться выводом журналиста данного издания, то правительство страны должно состоять из мастеров козлодрания из Таласа, Чуя и Оша во главе с Манасом Ниязовым. Я люблю и умею ездить на коне, хотя любой вид искусства требует постоянного совершенства", - заявил Кадырбеков.

Отметим, издание "Азия Ньюс" раскритиковало умение депутата Нуржигита Кадырбекова ездить на лошади.

"Господин Нуржигит не сидел верхом как полагается, широко расставил руки. Да и расположился он на седле неуверенно… А это не соответствует вековым традициям кыргызов. Очевидно, что сидящие верхом на лошади как Нуржигит люди не годятся в правители. Это тайное послание от предков", - пишется в статье СМИ.