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Нодир Момунбайев: Ювелирам всегда будет работа, пока на земле будут женщины

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- Назгуль Абдыразакова
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Нодир Момунбайев из Оша более 25 лет занимается ювелирным делом. Он принимал участие во многих этнофестивалях, в том числе, на Всемирных играх кочевников, где получил высокую оценку от дипломатов разных стран мира. На этом мероприятии он продемонстрировал старинный метод паяния золота, который длился почти 10 часов.

В настоящее время Нодир состоит в Гильдии ремесленников Великого шелкового пути, который был создан в декабре 2021 года по инициативе мэра Оша Алмаза Мамбетова. Кроме того, при поддержке муниципалитета в южной столице собираются организовать "Городок ремесленников", где Момунбайев планирует обучать детей-сирот ювелирному искусству.

"Ювелирам всегда будет работа, пока на этой земле будут женщины. Чтобы завоевать их внимание, мужчины преподносят в качестве подарка изделия, изготовленные из золота или из другого драгоценного металла, обрамленный дорогим камнем" - рассказывает ювелир.

Золотарному делу мастер обучался в Ташкенте и первой его работой была золотое кольцо, которое он подарил своей любимой бабушке. Родной человек высоко оценил творение внука, чему он был безмерно рад.

Часто к Нодиру Момунбайеву обращаются жители, чтобы он проверил качество золота. "Чтобы выбрать золотое изделие хорошего качества необходимо, посоветоваться со специалистом и тогда купленный товар прослужить долго", - говорит мастер.

В данном видео ювелир продемонстрирует, как в ручную готовится серебряное кольцо.


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URL: https://www.vb.kg/421060
Теги:
Ош, ювелирная отрасль, Кыргызстан
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