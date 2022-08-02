ГКНБ возбуждено уголовное дело по факту проведения лотереи "Баткен сила"

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения лотереи "Баткен сила". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе проводимых мероприятий была установлена группа лиц, незаконно осуществлявших лотерейную деятельность на протяжении нескольких лет. Стоимость лотерейного билета составляет от 2000 до 3000 сомов. При этом только в одном туре реализуется 2800 билетов. В лотереи разыгрывались как автомашины, так и недвижимое имущество. Примерная сумма общего оборота от незаконной деятельности составляет порядка 70 млн сомов.

По имеющейся информации, организаторы прибегали к привлечению подставных лиц, которые, якобы, побеждали в лотерее автомашины, однако, фактически их не получали, тем самым вводили в заблуждение других участников.

Следует отметить, что согласно Закона КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР" деятельность по организации профессиональной лотереи подлежит лицензированию.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия.