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В "Алтын балалык" приехали отдыхать дети соотечественников из РФ

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- Канат Кожоев
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Вчера в оздоровительно-реабилитационный центр "Алтын балалык" в Иссык-Кульской области прибыли на отдых 100 детей кыргызских соотечественников, проживающих в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах Российской Федерации. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Отмечено, что списки детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественно-культурной деятельности, были сформулированы руководителями кыргызских общественных диаспоральных организаций в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах РФ.

Это первый проект, направленный на поддержание связи детей соотечественников из зарубежья с исторической родиной и организации их отдыха на озере Иссык-Куль, который реализуется Министерством здравоохранения и Генеральным консульством Кыргызстана в Екатеринбурге, при поддержке руководства страны, ЖК и кабмина КР.


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URL: https://www.vb.kg/421065
Теги:
Иссык-Кульская область, Россия, туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль, МИД
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