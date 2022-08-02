В "Алтын балалык" приехали отдыхать дети соотечественников из РФ

Вчера в оздоровительно-реабилитационный центр "Алтын балалык" в Иссык-Кульской области прибыли на отдых 100 детей кыргызских соотечественников, проживающих в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах Российской Федерации. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Отмечено, что списки детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественно-культурной деятельности, были сформулированы руководителями кыргызских общественных диаспоральных организаций в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах РФ.

Это первый проект, направленный на поддержание связи детей соотечественников из зарубежья с исторической родиной и организации их отдыха на озере Иссык-Куль, который реализуется Министерством здравоохранения и Генеральным консульством Кыргызстана в Екатеринбурге, при поддержке руководства страны, ЖК и кабмина КР.