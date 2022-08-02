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Акылбек Жапаров и Генсек ТЮРКСОЙ Султан Раев обсудили сотрудничество

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- Алина Мамаева
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял Генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султана Раева.

Глава кабинета министров поздравил Султана Раева с назначением на высокий пост.

"Уверен, что ваш опыт практической работы поможет внести большой вклад в развитие и укрепление культурных связей и дружбы между государствами-участниками ТЮРКСОЙ", - сказал Акылбек Жапаров.

Обсуждены организационные мероприятия, связанные с подготовкой и проведением IV Всемирных игр кочевников, которые пройдут осенью в Турецкой Республике.

Состоялся обмен мнениями о деятельности и дальнейших планах ТЮРКСОЙ. Особое внимание уделено планируемым мероприятиям в честь 30-летия создания Организации в 2023 году.


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URL: https://www.vb.kg/421066
Теги:
Акылбек Жапаров, Султан Раев, Кыргызстан, кабмин
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