Акылбек Жапаров и Генсек ТЮРКСОЙ Султан Раев обсудили сотрудничество

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял Генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султана Раева.

Глава кабинета министров поздравил Султана Раева с назначением на высокий пост.

"Уверен, что ваш опыт практической работы поможет внести большой вклад в развитие и укрепление культурных связей и дружбы между государствами-участниками ТЮРКСОЙ", - сказал Акылбек Жапаров.

Обсуждены организационные мероприятия, связанные с подготовкой и проведением IV Всемирных игр кочевников, которые пройдут осенью в Турецкой Республике.

Состоялся обмен мнениями о деятельности и дальнейших планах ТЮРКСОЙ. Особое внимание уделено планируемым мероприятиям в честь 30-летия создания Организации в 2023 году.