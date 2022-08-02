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В Узбекистане разблокировали Twitter, "ВКонтакте" и WeChat

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- Канат Кожоев
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Власти Узбекистана сняли ограничения на доступ к трем соцсетям: Twitter, "ВКонтакте" и WeChat. Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при администрации президента.

Ведомство ведёт переговоры с TikTok. Об их итогах сообщат позже.

"Блокировки только вредят развитию", - считают в ведомстве.

Доступ к Twitter, Skype, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat заблокировали в Узбекистане в 2021 году. Поводом стало нарушение закона "О персональных данных": соцсети отказались хранить информацию о пользователях на территории республики.


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URL: https://www.vb.kg/421070
Теги:
Интернет, Узбекистан, мессенджеры
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