В Узбекистане разблокировали Twitter, "ВКонтакте" и WeChat

Власти Узбекистана сняли ограничения на доступ к трем соцсетям: Twitter, "ВКонтакте" и WeChat. Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при администрации президента.

Ведомство ведёт переговоры с TikTok. Об их итогах сообщат позже.

"Блокировки только вредят развитию", - считают в ведомстве.

Доступ к Twitter, Skype, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat заблокировали в Узбекистане в 2021 году. Поводом стало нарушение закона "О персональных данных": соцсети отказались хранить информацию о пользователях на территории республики.