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Директор "Бишкектеплоэнерго" обсудил с турецким инвестором покупку котелен

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- Канат Кожоев
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Директор коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" Жамалбек Ырсалиев встретился с представителем завода "Мимсан" Тариком Йылмазом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В ходе встречи стороны обменялись информацией относительно деятельности завода, а также обсудили вопрос о закупке новых котельных для КП "Бишкектеплоэнерго".

Завод "Мимсан" является одним из трех ведущих заводов Турции по производству котельных для горячего водоснабжения и отопления многоэтажных домов.

Ранее по поручению Жамалбека Ырсалиева 3 сотрудника коммунального предприятия "Бишкектеплоэнэрго" во главе с главным инженером Нурматом Балтабаевым посетили Турцию и подписали договор о закупке одного котла, мощностью 2500 модулей в час на заводе.

Данный котел планируется установить на участке №3 предприятия "Бишкектеплоэнерго" и обеспечить теплом, горячей водой общественную баню №5, расположенную по улице Гагарина. В настоящее время ведутся ремонтные работы.


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URL: https://www.vb.kg/421072
Теги:
Бишкектеплоэнерго, Бишкек, Кыргызстан
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