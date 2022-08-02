Проезд транспорта в Боомском ущелье открыт полностью. Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По их данным, проезд полностью открыт в ночь с 1 на 2 августа в 01:48 часов.

"Вчера на протяжении дня продолжались работы по очистке трассы от селевых заносов. Как известно, на вышеупомянутом участке дороги вновь сошел сель, который затруднил движение автотранспорта. На место ЧС было привлечена спецтехника от ГП "Кыргызавтожол" Миннтранса, в частности, 1 автогрейдер, 1 погрузчик, 6 самосвалов и 1 манипулятор, которые вели работу по очистке трассы от селевых заносов", - сообщает пресс-служба МТК.