В Кыргызстане с 1 августа 2022 года повышены заработные платы госслужащих

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Основной целью принятия данного решения является материальное стимулирование и создание условий для повышения результативности и качества работы государственных гражданских служащих и муниципальных служащих страны, а также привлечение высококвалифицированных кадров и снижение рисков проявления коррупции в секторе государственного управления.

Глава государства проводит последовательную политику по улучшению уровня жизни разных слоев населения.

С начала президентства Садыра Жапарова повышены размеры социальных пособий, заработные платы работников социальной сферы. В прошлом году также был установлен новый уровень оплаты труда военнослужащих, сотрудников судебной системы и правоохранительных органов.

Повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих по категориям выглядит следующим образом:

Министерства

Например, по действующим условиям оплаты труда у заведующего отделом министерства начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов в среднем составляет 34 445 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 67 749 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 196,7%.

Например, по действующим условиям оплаты труда у ведущего специалиста министерства начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 21 098 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 49 012 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 232,3%.

Местные государственные администрации (МГА)

Например, по действующим условиям оплаты труда у заведующего отделом МГА начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 22 170 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 41 319 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 186,4%.

Например, по действующим условиям оплаты труда у ведущего специалиста МГА начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 18 213,4 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства КР о госслужбе заработная плата составит 35 940 сомов.

Рост заработной платы составит в среднем 197,3%.

Территориальные подразделения государственных органов (ТП)

Например, по действующим условиям оплаты труда у заведующего отделом ТП начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 17 637,5 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 38 830 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 220,2%.

Например, по действующим условиям оплаты труда у ведущего специалиста ТП начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 14 442,4 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 32 110 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 222,3%.

Мэрии городов районного значения

Например, по действующим условиям оплаты труда у заведующего отделом мэрии начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 16 881,3 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 39 785 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 235,7%.

Например, по действующим условиям оплаты труда у ведущего специалиста мэрии начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 13 813,2 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 34 708 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 251,3%.

Айыл окмоту

Например, по действующим условиям оплаты труда у заведующего отделом айыл окмоту начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 16 125 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 33 851 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 209,9%.

Например, по действующим условиям оплаты труда у ведущего специалиста айыл окмоту начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 13 184 сомов, то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Кыргызской Республики о государственной службе заработная плата составит 27 706 сомов. Рост заработной платы составит в среднем 210,1%.