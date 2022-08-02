Коллектив Беловодской школы-интерната выступает против нового директора

К нам редакцию vb.kg поступила коллективное обращение коллектива Беловодской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школы-интернат. В котором говорится, что они против назначения экс-директора учреждения Венеры Наспековой, которая выиграла суд и вернулась на прежнюю должность. Коллектив отказывается работать под её руководством.

По их словам, Наспекова унижает людей, переходя на личности, оскорбляет, вынуждает людей уволиться, настраивает сотрудников друг против друга, используя ложь и подлог.

"Общается с людьми так, как-будто, это её личный интернат. Техперсонал за людей не считает. Мы отказываемся работать с Наспековой. В этом году ей исполнится 66 лет. Работает она директором с 2006 года. Сначала это была ПСОВШИ (Петровская специальная общеобразовательная школа-интернат), потом переехал этот интернат в соседнее село Беловодское и стал БСОВШИ", - говорится в обращении коллектива.

Наша редакция vb.kg связалась с учителем и профкомом школы Петровой Татьяной Николаевной, которая сообщила нам, что в последний год в качестве и.о. директора работала Чормонова Эдиса, чьей работой и отношением были довольны работники учреждения.

По ее словам, под давлением Наспековой уволилась медсестра и завхоз на грани ухода. "Весь персонал крайне недоволен работой и выходками вновь назначенного директора", - говорит Татьяна Николаевна. Коллектив просит Минобразования решить их вопрос.