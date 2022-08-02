Делегация из Кыргызстана принимает участие в волонтерском форуме в Стамбуле

В Стамбуле открылся волонтерско-образовательный форум, который проходит под патронажем Организации тюркских государств. В форуме принимают участие делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

На официальном открытии форума выступил заместитель председателя дирекции по обучению и исследованиям, волонтерской деятельности при министерстве спорта и молодежи Турции, заместитель генерального секретаря Организации тюрских стран Омер Кожаман, проектный директор Организации Тюркских стран Али Чевел и заместитель генерального директора Главного управления образования, исследований и координации Эркан Шамилоглу.

В своих выступлениях они поприветствовали участников мероприятия, и выразили надежду, что оно будет способствовать сотрудничеству и укреплению связей между молодежью тюркских стран.

Также с приветственными словами выступили руководители делегаций стран-участниц форума. Возглавляющая кыргызскую делегацию общественный деятель, руководитель общественного фонда "Эко Деми" Айжан Чыныбаева в своей речи отметила: "Дорогие участники, друзья! Приезжая в вашу прекрасную страну, на мероприятие, посвященное волонтерскому активизму в наших странах, я всегда подчеркиваю, что общая история и ментальность Тюркского пространства даёт много возможностей для создания общего настоящего и будущего!

Я начала заниматься волонтерством в 12 лет, помогая пожилым людям , потом собирала средства для нуждающихся, позже занялась эко-волонтерством, и помощью во время COVID-19.

Я никогда не могла бы представить, что мое скромное служение может привести меня на должность вице-мэра Бишкека.

Хочется поделиться с вами позитивом волонтерства, Кыргызстан по версии Всемирной Организации Letsdoit на протяжение последних трех лет занимает первое место среди 190 стран по количеству привлеченных волонтеров – шестьсот тысяч человек во время проведения всемирного дня уборки. Это очень вдохновляет!

Благодарим представителей стран участниц за служение нашим народам, странам и планете , а также пожелать всем нам успехов в реализации совместных проектов. Я верю в то, что дух волонтерства будет продолжать объединять нас. А также, от всего сердца я хотела бы поблагодарить организаторов форума !

Дорогие друзья надеюсь, что эти 5 дней в рамках мероприятия пройдут продуктивно! Спасибо!"

Форум пройдет с 1 по 5 августа. В его рамках молодежные активисты обменяются опытом, изучат различные сферы деятельности волонтерского движения, посетят молодежный офис Стамбульского университета, Турецкого общество Красного полумесяца.