Замглавы МВД встретился с жителями Панфиловского района

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, генеральный прокурор Курманкул Зулушев и первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов провели встречу с населением Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В мероприятии приняли участие около 150 местных жителей, руководители и аким Панфиловского района, полномочный представитель президента Чуйской области Нурил Алымбаев.

Граждане рассказали о текущей ситуации и наболевших проблемах. В свою очередь Адылбек Бийбосунов, взял на контроль и на месте поручил

начальникам служб МВД принять заявления и безотлагательно принять решения, в соответствии законом.

Кроме этого от граждан поступили жалобы связанные с земельными участками, по питьевой водой, ремонтом дорог и обслуживанием населения, нехваткой детских садов и школ. Поднимались вопросы земель и выпаса скота, большинство обращений касалось жизнеобеспечения населения.

Заслушав вопросы, мнения и предложения, присутствующие руководители пообещали, что каждый вопрос будет решен беспристрастно и справедливо, в рамках закона".