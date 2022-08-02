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Замглавы МВД встретился с жителями Панфиловского района

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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, генеральный прокурор Курманкул Зулушев и первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов провели встречу с населением Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В мероприятии приняли участие около 150 местных жителей, руководители и аким Панфиловского района, полномочный представитель президента Чуйской области Нурил Алымбаев.

Граждане рассказали о текущей ситуации и наболевших проблемах. В свою очередь Адылбек Бийбосунов, взял на контроль и на месте поручил

начальникам служб МВД принять заявления и безотлагательно принять решения, в соответствии законом.

Кроме этого от граждан поступили жалобы связанные с земельными участками, по питьевой водой, ремонтом дорог и обслуживанием населения, нехваткой детских садов и школ. Поднимались вопросы земель и выпаса скота, большинство обращений касалось жизнеобеспечения населения.

Заслушав вопросы, мнения и предложения, присутствующие руководители пообещали, что каждый вопрос будет решен беспристрастно и справедливо, в рамках закона".


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URL: https://www.vb.kg/421090
Теги:
Бакыт Торобаев, МВД, Панфиловский район, Курманкул Зулушев
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