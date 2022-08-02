Бахтияр Токторов пояснил, кто является автором нашумевшего хита "Буй буй"?

В соцсетях бурно обсуждают кто же является автором нашумевшего хита "Буй буй"? Кто-то утверждает, что она схожа с песней нидерландского певца Оскара Бентона "Bensonhurst Blues", другие сравнивают ее с творением Бори Тохтахунова "Вуй вуй". Наша редакция vb.kg решила выяснить этот вопрос у самого автора этой композиции, солиста группы "Биз" Бахтияра Токторова.

По словам Токторова, песня "Буй буй" вышла в свет в 2007 году и все вышеназванные музыкальные произведения не имеют сходства.

"Единственное, что их может объединять - это слова "буй и вуй". Я написал данное творение в момент личной трагедии, после того как потерял двоих детей", - сказал эстрадный певец.

Токторов признается, что ему льстит, что во многих странах поют его песню. В дальнейшем он планирует выпустить трек, который станет хитом не только в Кыргызстане, но и в других городах мира. Об этом и другом смотрите в нашем интервью с эстрадным артистом: