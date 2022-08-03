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Загрязненный воздух - угроза для городов Центральной Азии

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- Светлана Лаптева
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Загрязнённый воздух представляет серьёзную угрозу для здоровья жителей крупных городов Центральной Азии. К примеру, согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в РК является причиной более чем 10 тысяч преждевременных смертей в год.

Cмог не только ухудшает здоровье граждан, но и наносит экономический ущерб от преждевременных смертей, болезней и потери производительности.

В своём обзоре эксперты EnergyProm констатируют, что в 2019 году загрязнённый воздух стоил экономике Казахстана 10,5 млрд долл. США. Хуже того, эта проблема распространяется по всей Центральной Азии, где ни в одной из пяти стран воздух не соответствует стандартам безопасности ВОЗ.

На качество воздуха влияет содержание в нем мелкодисперсных частиц PM2.5, этот загрязнитель воздуха является продуктом горения веществ, он содержится в выхлопных газах автомобилей, выделяется при сжигании древесины и угля, а также во время лесных пожаров.

ВОЗ рекомендует, чтобы концентрация этих частиц в воздухе не превышала в среднем 10 микрограммов на кубический метр. Однако загрязнение воздуха в странах Центральной Азии значительно превышает этот предел.

В 2021 году Таджикистан занял первое место по уровню загрязнения воздуха в Центральной Азии. И четвёртое в мире, согласно рейтингу IQAir, глобальной платформы мониторинга качества воздуха. В том же году Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан превысили стандарты ВОЗ в пять, четыре и три раза соответственно. Наименее загрязнённым воздух был в Туркменистане, где годовая концентрация частиц превышала норму в два раза.

В столице Таджикистана, Душанбе, действуют по меньшей мере 24 предприятия, вырабатывающие тепло за счёт сжигания угля, пишет Cabar.Asia. Уголь также используется более чем 400 другими промышленными предприятиями, которые наполняют серое и душное "облако" над городом. Из-за постоянного смога город выглядит выцветшим. Работа цементного завода, регулярно сбрасывающего пыль на столицу, также вносит свой вклад в эту тусклость.

За весь 2021 год в год в Душанбе не было ни одного дня с "хорошим" воздухом по шкале AQI (данные отсутствуют за два дня: 22 и 23 мая). При этом в течение года было четыре дня, когда воздух был "опасен" для здоровья. В такое время всем следует избегать любых занятий на открытом воздухе, рекомендует Агентство по охране окружающей среды США.

Почти четверть всех дней 2021 года воздух в Душанбе был "удовлетворительным" и представлял опасность только для людей, чувствительных к загрязнённому воздуху. Однако всё остальное время - то есть три из четырёх дней в году - воздух был плохим, уровень его загрязнённости менялся от "нездорового для чувствительных групп" до "опасного".

Остальные страны Центральной Азии распределились в глобальном рейтинге за 2021 год следующим образом:

• Кыргызстан - 7-е место;

• Узбекистан - 12-е место;

• Казахстан - 23-е место;

• Туркменистан - 44-е место.

Все страны при этом ухудшили свои показатели по сравнению с 2020 годом.

Хотя проблема с воздухом возникает в течение всего года, она становится более острой осенью и зимой. В это время города утопают в смоге из-за включения системы отопления, работающей на угле, а также выхлопных газов автомобилей.

Разница наиболее очевидна в Алматы и Бишкеке. В зимнее время эти города разделили самое высокое значение AQI в регионе - 142. С потеплением происходит перерыв, а уже в ноябре смог возвращается с показателем "нездоровый для чувствительных групп".

В Алматы и Бишкеке также наблюдается наибольшая разница в загрязнении воздуха зимой по сравнению с летними месяцами, когда воздух чище и лучше в четыре и три раза соответственно. За теплый период 2021 года время воздух был в среднем "хорошим" - AQI не превышал 50.

В Ташкенте (Узбекистане) и Душанбе (Таджикистане) концентрация отличалась от кыргызской и казахской динамики. Здесь воздух был плохим почти весь год, а зимой становился хуже только на 17% и 9% по сравнению с летом. Это связано с дополнительными источниками загрязнения, такими как пыльные бури, промышленные предприятия или мусоросжигательные заводы, которые производят загрязняющие вещества независимо от времени года.

В Ташкенте исключение составили лишь три месяца, апрель, май и июнь, когда воздух был удовлетворительным со следующими значениями AQI: 93, 81 и 92 соответственно. В Душанбе это были март и апрель с индексами 100 и 86 соответственно. Но достаточно этим показателям подняться до 101, и воздух уже становится "нездоровым для чувствительных групп".

Если рассматривать среднее значение AQI за год, то Ташкент и Душанбе стали единственными двумя из пяти столиц, где воздух был "нездоровым для чувствительных групп". Это означает, что активным детям и взрослым, а также людям с респираторными заболеваниями следует постоянно ограничивать длительное пребывание на открытом воздухе.

Что касается столицы Туркменистана, Ашхабада, там наблюдались самые низкие показатели AQI среди всех пяти государств: 69 в среднем за год. По шкале AQI этот показатель считается "удовлетворительным".

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/421099
Теги:
Таджикистан, Узбекистан, воздух в Бишкеке
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