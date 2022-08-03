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В Бишкек прибыла бизнес-делегация из Татарстана и Башкортостана

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкек прибыла бизнес-делегация из Татарстана и Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты.

По ее данным, в состав группы вошли порядка 50ти представителей почти 30ти российских компаний по производству, торговле и предоставлению услуг из различных секторов экономики.

Делегацию возглавляют председатель Союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан" Шамиль Агеев и президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов. Деловые круги из Российской Федерации заинтересованы в поиске партнеров для взаимовыгодного сотрудничества и налаживании контактов.

В составе делегации прибыли производители строительных материалов и промышленного оборудования, мебели, трикотажной продукции, спецодежды, пищевого сырья, растительного масла, а также компании по международным перевозкам, онлайн образованию и т.д.

Одним из первых пунктов визита российской стороны стала Торгово-промышленная палата КР, где гостей принял президент Палаты Марат Шаршекеев. Он отметил, что Татарстан и Башкортостан являются близкими народами к Кыргызстану и поддержал укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами. В целом, главы Палат трех республик выразили солидарность в стремлении получить максимальную пользу от данного визита в виде заключения договоров и контрактов.

В рамках бизнес-миссии сегодня ТПП КР проведет бизнес-форум с участием российских и отечественных предпринимателей, где участники получат возможность напрямую обсудить условия и пути сотрудничества. Кроме того, Торгово-промышленная палата КР организует выездные встречи на предприятия Кыргызстана, которых российская сторона видит в качестве потенциальных партнеров.


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URL: https://www.vb.kg/421106
Теги:
бизнес, Россия, Кыргызстан
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