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"Альянс Алтын" будет сотрудничать с Венгерско-Кыргызским Фондом развития

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Генеральный директор ОсОО "Альянс Алтын" Сабир Рахматов и Председатель Правления Венгерско-Кыргызского Фонда развития Темирбек Эркинов сегодня подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Цель меморандума - установление и развитие долгосрочных, эффективных и взаимовыгодных партнерских отношений.

"Как известно, компания "Альянс Алтын" делает упор на развитие Таласской области. Мы готовы участвовать в этом и предоставлять финансирование для различных проектов. Например, на приобретение венгерского оборудования", - сказал Темирбек Эркинов.

"Впереди большие проекты, и я уверен, что сотрудничество с Венгерско-Кыргызским Фондом развития поможет нам в их реализации. Совместными усилиями мы сможем сделать для Таласской области больше, чем по отдельности", - отметил Сабир Рахматов.

Стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях:

- Продвижение и реализация бизнес-проектов, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства в Таласской области;

- Содействие в создании новых производственных мощностей и рабочих мест;

- Установление контактов между предпринимателями Таласской области и Венгрии;

- Предоставление информации об условиях проектного финансирования, включая инновационные проекты;

- Поиск товаров, услуг и оборудования, произведенного в Венгрии;

- Обмен аналитической и статистической информацией по различным сегментам рынка;

- Продвижение и реализация по животноводству и развитие молочного производства.


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URL: https://www.vb.kg/421110
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Альянс Алтын
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