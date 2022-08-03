"Альянс Алтын" будет сотрудничать с Венгерско-Кыргызским Фондом развития

Генеральный директор ОсОО "Альянс Алтын" Сабир Рахматов и Председатель Правления Венгерско-Кыргызского Фонда развития Темирбек Эркинов сегодня подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Цель меморандума - установление и развитие долгосрочных, эффективных и взаимовыгодных партнерских отношений.

"Как известно, компания "Альянс Алтын" делает упор на развитие Таласской области. Мы готовы участвовать в этом и предоставлять финансирование для различных проектов. Например, на приобретение венгерского оборудования", - сказал Темирбек Эркинов.

"Впереди большие проекты, и я уверен, что сотрудничество с Венгерско-Кыргызским Фондом развития поможет нам в их реализации. Совместными усилиями мы сможем сделать для Таласской области больше, чем по отдельности", - отметил Сабир Рахматов.

Стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях: