"Глава СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров был депортирован из России"

Гендиректор СЭЗ "Бишкека" Кудрет Тайчабаров во время поездки на международный форум "Экспофорум" 1 июня 2021 года был депортирован из аэропорта Шереметьево. Об этом на своей странице в соцсети сообщил гражданский активист Атай Бейшенбек.

По его словам, Тайчабарову закрыт проезд в Россию до 9 апреля 2023 года.

"Представьте, если репутация руководителя свободной экономической зоны настолько сомнительная, то откуда появятся рост и развитие.

Возможно вместо ответа на мой вопрос будет попытка политизировать эту тему. Но твоя попытка ломанного гроша не стоит, неужели после депортации ты будешь держаться за свою должность?

Друзья, поделитесь своими мнениями по поводу Кудрета Тайчабарова, на которого наложен запрет на въезд в РФ? Что ему остается в этой ситуации делать, покинуть должность и вернуться в такси, или есть другие предложения?

Также нужно проверить текущие командировочные, суточные и другие ежедневные расходы", - написал Бейшенбек.