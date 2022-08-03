Погода
$ 83.15 - 84.15
€ 84.75 - 85.75

"Глава СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров был депортирован из России"

438  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гендиректор СЭЗ "Бишкека" Кудрет Тайчабаров во время поездки на международный форум "Экспофорум" 1 июня 2021 года был депортирован из аэропорта Шереметьево. Об этом на своей странице в соцсети сообщил гражданский активист Атай Бейшенбек.

По его словам, Тайчабарову закрыт проезд в Россию до 9 апреля 2023 года.

"Представьте, если репутация руководителя свободной экономической зоны настолько сомнительная, то откуда появятся рост и развитие.

Возможно вместо ответа на мой вопрос будет попытка политизировать эту тему. Но твоя попытка ломанного гроша не стоит, неужели после депортации ты будешь держаться за свою должность?

Друзья, поделитесь своими мнениями по поводу Кудрета Тайчабарова, на которого наложен запрет на въезд в РФ? Что ему остается в этой ситуации делать, покинуть должность и вернуться в такси, или есть другие предложения?

Также нужно проверить текущие командировочные, суточные и другие ежедневные расходы", - написал Бейшенбек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421121
Теги:
СЭЗ, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  