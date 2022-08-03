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Совместное учение ОДКБ "Кобальт-2022" стартовало на полигоне "Эдельвейс"

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- Соня Ким
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Сегодня, на военном полигоне "Эдельвейс" города Балыкчы Иссык-Кульской области состоялась церемония открытия специальных тактических учений "Кобальт-2022" с участием специальных подразделений МВД и Сил оперативного реагирования Государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в нем приняли участие представители стран-членов ОДКБ.

Выступая на церемонии открытия специальных тактических учений "Кобальт-2022", заместитель министра внутренних дел генерал-майор Октябрь Урмамбетов отметил, что целью проведения таких направленных мер является предотвращение преступной деятельности в государствах-участниках, а также тесное сотрудничество силовых структур стран ОДКБ. Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся среди участников с целью обмена опытом.

В мероприятии приняли участие представители Республики Армения, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Российской Федерации. После исполнения государственных гимнов стран-участников состоялся военный парад.

Следует отметить, что данное мероприятие продлится на полигоне "Эдельвейс" до 5 августа 2022 года.

В ходе учения сводные группы войск специального назначения государств –членов Организации будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.

В завершение учений будут организованы соревнования по стрельбе из различных видов оружия, а также спортивные соревнования по футболу и волейболу среди команд участников учений.


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URL: https://www.vb.kg/421122
Теги:
Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Армения, Кыргызстан, ОДКБ
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