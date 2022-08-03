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Президент Туркменистана заявил о намерении провести Олимпийские игры

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Туркменистан намерен провести Олимпийские игры. Об этом президент Сердар Бердымухамедов заявил, поздравляя туркменских спортсменов с призовыми местами на прошедших в прошлом месяце по территории России ралли-рейде "Шелковый путь-2022" и чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юношей (до 17 лет) и юниоров (до 20 лет) в Ташкенте, передает Туркменпортал.

"Мы превратим нашу страну в центр проведения международных соревнований, чемпионатов и Олимпийских игр", – сказал Сердар Бердымухамедов в обращении к спортсменам, текст которого опубликован сегодня в газете "Нейтральный Туркменистан".

Глава государства напомнил, что в 2017 году Туркменистан с успехом провёл V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам под девизом "Здоровье, Духовность, Дружба", а в 2018 году – Международное авторалли "Амуль-Хазар" и чемпионат мира по тяжелой атлетике.

При этом в 2021 году в истории туркменского спорта были открыты новые страницы: на Олимпиаде в Токио тяжелоатлетка Полина Гурьева в весовой категории до 59 кг завоевала первую в истории независимого Туркменистана олимпийскую медаль серебряного достоинства.

"Мы и впредь будем создавать все условия для того, чтобы наша молодёжь была физически крепкой и духовно богатой, массово занималась физкультурой и спортом, сторонилась вредных привычек, совмещала труд и отдых, достигала высот в мире спорта", – заявил президент Туркменистана.

Он подчеркнул, что строительство новых объектов профильной инфраструктуры будет способствовать формированию истинных поклонников спортивного движения, поколения современных мастеров спорта.


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URL: https://www.vb.kg/421123
Теги:
Олимпийские игры, Туркменистан
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