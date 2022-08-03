В Кыргызстане наградили организаторов Евразийского экономического форума

На площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялось официальное награждение ряда представителей государственных органов и бизнес- ассоциаций за активное участие в подготовке и проведении Первого Евразийского экономического форума, который состоялся 26 мая в Бишкеке.

Поздравляя присутствующих, заместитель министра Вероника Исаева отметила, что прошедший первый Евразийский экономический форум в Бишкеке был проведен довольно успешно и, непосредственно заложил фундамент и планку для проведения его в будущем на территории Союза.

Пользуясь случаем, замминистра выразила благодарность за активное участие в дело по укреплению сотрудничества Евразийской экономической интеграции, также пожелала всем участникам дальнейших успехов.

Справочно: В Форуме "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности" приняли участие главы государств-членов, руководители и представители органов государственной власти, руководители крупного, среднего и малого бизнеса стран Евразийского экономического союза и третьих стран, а также представители международных, научных и образовательных организаций. Форум привлек более 2 тыс. участников из государств-членов Союза, ближнего и дальнего зарубежья. На полях Форума было подписано более 20 соглашений и меморандумов, которые направлены на укрепление сотрудничества и взаимопонимание сторон в области культуры, промышленности, образования, транспорта, конкуренции и антимонопольного регулирования, а также электронной торговли.