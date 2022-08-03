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Работники "Тазалыка" очищают от пыли и грязи фонтаны в столице

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- Назгуль Абдыразакова
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Работники "Тазалыка" приступили к мойке фонтанов на Аллее молодежи, возле Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова, у Исторического музея, на центральной площади "Ала-Тоо", фонтанных комплексов "Золотые рыбки" и "Солнечные рыбки". Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, для чистки фонтанов привлечены 10 работников и 3 единицы спецтехники.

Каждый день перед запуском фонтанов, специалисты собирают с фонтанов листву и мусор, проверяют моторы, насосы на наличие поломок, проводят превентивные работы.

Мэрия напоминает, что на балансе МП "Тазалык" находится 16 фонтанных комплексов.


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URL: https://www.vb.kg/421126
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, фонтаны
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