В Кыргызстан под прикрытием баранов завозили гашиш

58-летний гражданин Таджикистана Аловадин Бобоев, отец шестерых детей, на территории Кыргызской Республики несудимый, весной 2019 года решил организовать у себя на родине своеобразный "бизнес". Вместе с братом и компанией таджикских единомышленников наладил переброску наркотиков – сначала в Кыргызстан, а затем через нашу республику – в Россию.

Действовать начали в январе прошлого года. Следствию так и не удалось установить путь, по которому тогда в Кыргызстан из соседнего государства, минуя пограничные и таможенные посты, было завезено почти два килограмма гашиша. Тогда же один из товарищей Бобоева был задержан сотрудниками бишкекской милиции при попытке сбыта наркотика, но самому Бобоеву удалось сбежать. И не просто сбежать, а увезти оставшийся гашиш на продажу в Баткенскую область.

Как позже выяснилось, у себя в Таджикистане Бобоев находился в розыске за ту же самую наркоторговлю. Но выяснилось это только тогда, когда он, будучи в розыске и несколько раз беспрепятственно пересекая государственные границы двух стран, наконец недавно попался кыргызстанским силовикам.

В суде Бобоев свою вину не признал. Рассказал, что в декабре 2020 года некий приятель предложил ему возить в Кыргызстан баранов гисарской породы. Он якобы и возил баранов, и продавал только баранов, хотя ему иногда передавали для кого-то спортивные сумки с каким-то товаром. Что было в тех сумках, он якобы не знает.

К делу подключились таджикские правоохранители, сообщившие кыргызским коллегам о наличии уголовного дела в отношении родного брата Аловадина Бобоева, у которого дома обнаружено ни много ни мало – 16 с лишним килограммов гашиша, предназначенного для отправки в Кыргызстан.

По совокупности статей Уголовного кодекса (включая неоднократное незаконное пересечение границы) суд приговорил А.Бобоева к 14 годам исправительной колонии общего режима с последующим выдворением из Кыргызской Республики.

Еще лет десять Бобоев, надо полагать, досидит в родной таджикской тюрьме.