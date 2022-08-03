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В Кыргызстане прошли учения спецслужб государств-членов ОДКБ

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С 1 по 2 августа в учебно-тренировочном центре ГКНБ КР прошел Оперативный сбор представителей сил специального назначения органов национальной безопасности государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Подобные коллективные учения свидетельствуют об общем понимании в необходимости совместной работе на международном и региональном уровне в сфере противодействия новым вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ.

Принимали участие делегации из 5 государств членов ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана.

На данном Оперативном сборе принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ генерал-полковник Семереков Валерий Анатольевич".


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URL: https://www.vb.kg/421128
Теги:
ГКНБ, ОДКБ, учения
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