В Кыргызстане прошли учения спецслужб государств-членов ОДКБ

С 1 по 2 августа в учебно-тренировочном центре ГКНБ КР прошел Оперативный сбор представителей сил специального назначения органов национальной безопасности государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Подобные коллективные учения свидетельствуют об общем понимании в необходимости совместной работе на международном и региональном уровне в сфере противодействия новым вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ.

Принимали участие делегации из 5 государств членов ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана.

На данном Оперативном сборе принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ генерал-полковник Семереков Валерий Анатольевич".