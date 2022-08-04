Фонд поддержки развития туризма в КР объявил конкурс для журналистов

Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике приглашает журналистов, тревел-блогеров - пользователей Instagram и Facebook и всех, кто путешествует по Кыргызстану, принять участие в конкурсе "Кыргызстан - любимая страна". Об этом сообщает пресс-служба организации.
Мы ждем ваши фотографии, видеоролики, рассказы о впечатлениях от ваших путешествий по стране. А также статьи, репортажи, зарисовки и материалы на экологические темы, связанные с туризмом.
Конкурс проводится по номинациям:
• Лучшее фото
• Лучшее видео
• Лучший тревел-блогер в Facebook
• Лучший тревел-блогер в Instagram
• Лучшее селфи на фоне исторической достопримечательности
• Лучший фоторепортаж в СМИ
• Лучший видеосюжет в СМИ
• Лучшая статья в СМИ
• Приз зрительских симпатий (определяется количеством лайков)
• Спецприз жюри
Все материалы должны быть опубликованы в СМИ с 1 июля 2022 года по 31 августа 2022 года или в соцсетях с 3 августа по 31 августа 2022 года с хэштегом #fundtourism и #фондтуризма.
Победители в каждой номинации получат 20 тысяч сомов. Всех участников ждут памятные призы от фонда.
Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на страницы фонда в Facebook Instagram и иметь открытый аккаунт.