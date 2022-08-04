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Фонд поддержки развития туризма в КР объявил конкурс для журналистов

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Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике приглашает журналистов, тревел-блогеров - пользователей Instagram и Facebook и всех, кто путешествует по Кыргызстану, принять участие в конкурсе "Кыргызстан - любимая страна". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мы ждем ваши фотографии, видеоролики, рассказы о впечатлениях от ваших путешествий по стране. А также статьи, репортажи, зарисовки и материалы на экологические темы, связанные с туризмом.

Конкурс проводится по номинациям:

• Лучшее фото

• Лучшее видео

• Лучший тревел-блогер в Facebook

• Лучший тревел-блогер в Instagram

• Лучшее селфи на фоне исторической достопримечательности

• Лучший фоторепортаж в СМИ

• Лучший видеосюжет в СМИ

• Лучшая статья в СМИ

• Приз зрительских симпатий (определяется количеством лайков)

• Спецприз жюри

Все материалы должны быть опубликованы в СМИ с 1 июля 2022 года по 31 августа 2022 года или в соцсетях с 3 августа по 31 августа 2022 года с хэштегом #fundtourism и #фондтуризма.

Победители в каждой номинации получат 20 тысяч сомов. Всех участников ждут памятные призы от фонда.

Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на страницы фонда в Facebook Instagram и иметь открытый аккаунт.


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URL: https://www.vb.kg/421136
Теги:
конкурс, туризм, Кыргызстан, СМИ
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