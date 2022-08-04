На месте боя найдены две медали "За Боевые заслуги" Сатыкула Мамирова

В поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратился руководитель Кировской поисковой организации "Долг" Игорь Груздев. Он рассказал, что во время полевых работ под Калининградом обнаружены 2 медали "За боевые заслуги". При сверке по номерам на медалях установили, что владелец наград - уроженец Кыргызстана Мамыров Сатыкул (Мамиров Сатикуль). - призван из Джалал-АБадской области Караванского района, села "Красный трактор"

И похоже у нашего земляка удивительная судьба - По базе данных "Память народа" он значится пропавшим без вести 10.02.1945 года в Кингисепском районе (Сейчас в Калининградской области), там где и найдены медали. Как говорит поисковик Игорь Груздев медали лежали вместе.

И там же на сайте "Память Народа" мы видим, что Мамыров Сатыкул в 1985 году получил Орден Отечественной войны 2 степени.

Получается, что он живым вернулся с фронта. Пока точно сказать нельзя, можем только строить предположения. Рассказать как было на самом деле могут члены семьи Сатыркула Мамырова и его односельчане..

Кировские поисковики предполагают что Мамыров Сатыкул был ранен, санитары перевязывали солдата, форма осталась на поле боя.

Кировчане проделали большую работу - они провели сверку нескольких документов в архивах, в которых имя нашего земляка написано по-разному. Но при сверке данных на родных видно что документы оформлялись на одного человека.

Так к медали "За боевые заслуги" сапер Сатыкул Мамиров представлен 18.11.1943 года за то, что сумел быстро отремонтировать дорогу, тем самым, обеспечив быстрое продвижение наших частей. Приказ на вторую награду подписан 7.10.1944 года солдату трофейной команды, который под вражеским огнем смог вынести с поля боя оружие. Награды воину вручены.

Очень хочется узнать подробности от земляков и родных: как сложилась судьба солдата. Возможно, сохранилась его фотография рядового Великой Отечественной войны Сатыкула Мамирова в архивах районной газеты, в семье воина?

Поисковики хотели бы передать награды в семью героя.

- Мамыров Сатыкул из села Караван (г. Кербен) Ошской области, 1910 года рождения. В графе "родственники по фронтовым документам вписана супруга Мамырова Насупхан.

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