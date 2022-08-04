В Таджикистане таксиста арестовали за оскорбление женщины

В Душанбе 23-летнего жителя улицы Борбад решением суда арестовали на 10 суток за оскорбление 30-летней женщины, сообщает УМВД по столице. Административный протокол составлен по статье 640 (Хулиганство).

Отмечается, что в управление обратилась жительница улицы Н. Хувайдуллоева с просьбой "принять меры в отношении таксиста, который унизил ее честь и достоинство".

"На основании обращения был задержан гражданин Шахром Розиков, водитель такси, - отмечает ведомство. - В ходе проверки установлено, что 27 июля Розиков проявил неуважительное отношение к молодой женщине".

Сообщается, что в ходе допроса и изучения видеозаписи с места происшествия полностью была доказана его вина.

"Он действительно нецензурно высказался в отношении женщины", - говорится в сообщении УМВД.

Между тем, как пояснили "Азия-Плюс" в управлении, Розиков и женщина были знакомы.

"Когда водитель увидел ее и обратился к ней, та не захотела отвечать ему, в ответ от него и посыпались оскорбление и нецензурная брань", - сказал источник.

Источник: asiaplustj.info