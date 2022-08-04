Погода
$ 82.92 - 83.92
€ 84.75 - 85.75

В Таджикистане таксиста арестовали за оскорбление женщины

317  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Душанбе 23-летнего жителя улицы Борбад решением суда арестовали на 10 суток за оскорбление 30-летней женщины, сообщает УМВД по столице. Административный протокол составлен по статье 640 (Хулиганство).

Отмечается, что в управление обратилась жительница улицы Н. Хувайдуллоева с просьбой "принять меры в отношении таксиста, который унизил ее честь и достоинство".

"На основании обращения был задержан гражданин Шахром Розиков, водитель такси, - отмечает ведомство. - В ходе проверки установлено, что 27 июля Розиков проявил неуважительное отношение к молодой женщине".

Сообщается, что в ходе допроса и изучения видеозаписи с места происшествия полностью была доказана его вина.

"Он действительно нецензурно высказался в отношении женщины", - говорится в сообщении УМВД.

Между тем, как пояснили "Азия-Плюс" в управлении, Розиков и женщина были знакомы.

"Когда водитель увидел ее и обратился к ней, та не захотела отвечать ему, в ответ от него и посыпались оскорбление и нецензурная брань", - сказал источник.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421144
Теги:
Таджикистан, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  