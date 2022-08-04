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В колонии №19 состоялся спортивный турнир

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- Айжан Мамбеталиева
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В соревнованиях участвовали смешанные команды из дежурных смен, офицерского состава, военнослужащих 12-й роты Департамента охраны и конвоирования, а также работники учреждения №19, расположенного в Сокулукском районе Чуйской области.

Спонсором турнира выступил Бейшенов Эркинбек, среди организаторов были ветераны УИС Узакбай Исмаилов и старший лейтенант в/с Азамат Кёбёгёнов.

Игры прошли в жаркой борьбе, были очень азартными и зрелищными, волейболистов активно поддерживали болельщики.

В итоге первое место заняли игроки из 2-й смены, второе место у команды Финансово-хозяйственного отдела, третье место заняла 5-я смена и 4-е место у бойцов 12-й роты.

Призеров отметили кубками, дипломами, комплектами волейбольных сеток, дорогими мячами и денежными премиями. Свои награды также получили лучшие в своих номинациях игроки.

Начальник учреждения №19, полковник в/с Арстан Байсынов,тепло поздравил победителей, организаторов, всех участников, пожелал им всего наилучшего и выразил уверенность, что впереди еще много подобных турниров.


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URL: https://www.vb.kg/421150
Теги:
ГСИН, спорт, Чуйская область
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