В колонии №19 состоялся спортивный турнир

В соревнованиях участвовали смешанные команды из дежурных смен, офицерского состава, военнослужащих 12-й роты Департамента охраны и конвоирования, а также работники учреждения №19, расположенного в Сокулукском районе Чуйской области.

Спонсором турнира выступил Бейшенов Эркинбек, среди организаторов были ветераны УИС Узакбай Исмаилов и старший лейтенант в/с Азамат Кёбёгёнов.

Игры прошли в жаркой борьбе, были очень азартными и зрелищными, волейболистов активно поддерживали болельщики.

В итоге первое место заняли игроки из 2-й смены, второе место у команды Финансово-хозяйственного отдела, третье место заняла 5-я смена и 4-е место у бойцов 12-й роты.

Призеров отметили кубками, дипломами, комплектами волейбольных сеток, дорогими мячами и денежными премиями. Свои награды также получили лучшие в своих номинациях игроки.

Начальник учреждения №19, полковник в/с Арстан Байсынов,тепло поздравил победителей, организаторов, всех участников, пожелал им всего наилучшего и выразил уверенность, что впереди еще много подобных турниров.