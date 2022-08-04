В воспитательной колонии №14 воспитанникам вручили паспорта

В учреждении №14 в селе Вознесеновка Панфиловского района Чуйской области состоялось вручение долгожданных ID-карт 4 воспитанникам.

Это важное событие в жизни подростков стало возможным благодаря инициативе и упорству социального работника колонии, лейтенанта в/с Халимы Джунушпаевой.

В пресс-службе ГСИН уточняют, что удостоверения личности были получены в соответствии с постановлением правительства. Данное постановление как-раз таки призвано регламентировать прием документов на оформление и выдачу паспорта гражданина КР образца 2017 года лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, и лицам, содержащимся в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых.