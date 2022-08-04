В Чолпон-Ате арабским фондам презентовали инвестиционные проекты

В Чолпон-Ате завершился четвёртый Круглый стол Арабской координационной группы с участием представителей Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Фонда международного развития ОПЕК, Фонда развития Абу-Даби, и Кувейтского фонда арабского экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По данным пресс-службы, в рамках Круглого стола на рассмотрение арабским фондам презентованы инвестиционные проекты в таких сферах, как: ипотечное кредитование, транспорт, здравоохранение, ирригация, образование, сфера коммуникации.

В работе заседания Арабской координационной группы кыргызскую делегацию возглавил Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, а также приняли участие руководители министерств и ведомств.

Кроме того, в рамках данного мероприятия прошли двусторонние встречи членов кабинета министров Кыргызской Республики с руководителями арабских фондов.

В рамках работы 4-го круглого стола Арабской координационной группы, была обсуждена Стратегия сотрудничества Кыргызской Республики с Исламским банком развития на 2022-2026гг., разработанная Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики. В данной Стратегии отражены перспективные планы сотрудничества в таких сферах, как: ипотечное кредитование, энергетика, транспорт, питьевое водоснабжение, цифровизация, торговля, Исламские принципы финансирования, развитие "Хала-индустрии" и др.

По итогам работы 4-го круглого стола Арабской координационной группы подписан итоговый протокол заседания".