МЕГА-СҮЙҮНЧҮ! MegaCom завершил первый тест технологии 5G в Кыргызстане

Сверхскоростной стандарт 5G – уже не фантастика, а вполне ощутимая реальность, которая совсем скоро станет доступна абонентам в Кыргызской Республике.

Государственный оператор сотовой связи MegaCom рад сообщить о завершении первого тест-драйва технологии 5G на территории Бишкека.

Во время замеров в сети 5G интернет от MegaCom разогнался ДО РЕКОРДНЫХ 1,8 ГИГАБИТ В СЕКУНДУ! И этот показатель для оператора – далеко не предел!

"Достижение таких скоростей – важнейший шаг к созданию суперсовременной инфраструктуры 5G в Кыргызстане. В скором времени кыргызстанцы получат возможность лично протестировать сеть 5G от MegaCom и оценить все преимущества новых технологий пятого поколения", – прокомментировали значимое для страны событие в компании.

Успешный тест-драйв технологии 5G ознаменовал для MegaCom, являющейся компанией №1 в Кыргызстане по емкости частотного диапазона, новый этап развития ультрасовременных технологий и инфраструктуры в республике.

По завершении пилотных испытаний 5G государственный оператор сотовой связи MegaCom будет готов предложить всем абонентам высокоскоростной интернет и качество голосовых услуг совершенно нового уровня.

Заинтересовались? Следите за новостями, и до встречи в мире 5G от MegaCom!