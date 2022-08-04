Зубастая банда вредит экономике Кыргызстана

Анара Алымкулова, пожалуй, пока единственный ученый-биолог, имеющий колоссальный опыт изучения грызунов. А точнее – крыс. В прошлом году она выпустила монографию под названием "Воздействие чужеродных видов грызунов на экосистему Средней Азии".

Вред на миллионы

Труд ученого довольно объемный – более 300 страниц. Естественно, книга ориентирована больше на студентов биологов и специалистов, которые в силу своей профессии сталкиваются с хвостатыми нахлебниками.

Однако есть и интересные исследования, которые, пожалуй, привлекут внимание и наших читателей. Например, какой экономический урон наносят эти животные.

Анара Алымкулова пишет, что крысы не только съедают пищу человека, но и загрязняют куда больший объем продуктов своей мочой и калом. "Одна крыса загрязняет мочой до 1 тысячи зерен крупы в сутки", - пишет она.

Согласно ее исследованиям, затраты, наносимые серой крысой в год на рынках Бишкека, достигают 14 миллионов сомов, а в частном секторе составляют более 17 миллионов. Кроме того, наличие крыс в населенных пунктах оказывает и сильное морально-психологическое воздействие на людей.

При опросе населения в городе Душанбе (Таджикистан) 34 процента респондентов ответили, что они боятся этих грызунов. Больше, естественно, пугаются женщины – более 50 процентов из общего числа опрошенных. Что интересно, взрослые боятся сильнее, чем дети – 51 процентов против 33.

Еще один вред – укусы крыс. По словам Анары Алымкуловой, крысы чаще всего нападают на тех, кого считают слабой жертвой. Из-за чего больше всего страдают дети, старики, больные и ослабленные люди. Очень часто жертвами становятся заключенные, так как в тюрьмах очень много крыс, бомжи, люди, страдающим алкоголизмом.

- Крысы нападают на людей нечасто, но такие случаи встречаются, когда грызун болен бешенством, испуган или его прогоняют с занятых мест обитания, при высокой численности и когда очень голоден, - рассказывает ученый.

По словам Алымкуловой, с 2006 по 2009 год в городскую детскую больницу №3 Бишкека обратились 136 покусанных крысами детей. В случае укуса нужно обязательно обращаться к врачу и получить вакцину. Причем 6 раз в течение 90 дней! По данным Анары Алымкуловой, за пять лет (2005-2009) число пострадавших от укусов только росло. Как итог – росли и расходы на вакцинацию. Так, с 2011 по 2013 годы из бюджета было выделено почти 18 миллионов сомов.

Чтобы уменьшить численность грызунов, ежегодно проводятся дератизационные мероприятия. К примеру, еще в 2010 году на дератизацию было потрачено почти 20 миллионов сомов.

Близкие соседи, разные подходы

Как пишет Анара Алымкулова, Бишкек и Алматы, несмотря на их территориальную близость и расположение в одной климатической зоне, различаются по напряженности эпизоотической ситуации.

- В Бишкеке наблюдается рост инфицированности крыс, а в Алматы, напротив, отмечено снижение зараженности серых крыс, - отмечает она.

Причину такой ситуации ученый видит в разных подходах дератизации.

- В Бишкеке дератизационные работы проводятся различными государственными учреждениями не согласованно, разрозненно, отсутствует четкий пред и после отработочный контроль, - говорит она.

В южной же столице Казахстана подобные мероприятия осуществляются на конкурсной основе частными компаниями, где уполномоченные госорганы проводят пред и после отработочный контроль, и в целом более активно и планомерно ведется борьба с серой крысой.

По ее мнению, и Бишкеку стоит перенят опыт соседнего города, что позволит существенно снизить численность этих вредителей.

Автор: Суйунбек Шамшиев