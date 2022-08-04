Кыргызстанцев среди пострадавших при пожаре на складе Оzon нет

Граждан Кыргызстана среди пострадавших и погибших при пожаре на складе маркетплейса Ozon, расположенном в селе Петровское, Истринского района Московской области нет. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Согласно информации оперативного штаба МЧС России по Московской области, пожар площадью 20 тысяч квадратных метров локализован, эвакуировано более тысячи человек.

Напомним 3 августа в Подмосковье произошел крупный пожар. По данным российских СМИ, при пожаре погиб один человек. Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек.